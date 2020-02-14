6搶1／中華隊參考大名單 含三名高中投手
6搶1奧運資格賽大名單預定3月1日出爐，選訓會議將在27日下午召開，據了解，目前的參考大名單內，有幾名高中投手，味全龍隊沒有球員進入名單。
6搶1資格賽預定4月1日開打，依規定，大名單需在3月1日提出，26人名單在比賽開打前10天提出，人選必須在原本的大名單內。
據了解，目前的參考大名單內，有3位球速超過150公里的高中投手，現役旅美投手暫時沒有考慮，外援主要以旅日為主，野手部分，則列入數名旅美球員，但接受徵召的難度頗高。
至於味全龍隊部分，目前也暫時沒有球員入列，可能是因為新軍緣故，尚無正式實戰表現，中華隊教練團無從評估。
至於正式的大名單會不會再做改變，還有幾天時間可以調整，27日選訓會議之後，才會正式出爐。
日前中華隊已邀請去年參與世界12強賽的吳昇峰、王宗豪及兩名18歲投手陳柏毓及余謙，加入富邦悍將隊練習，無合約所屬的王維中、郭俊麟隨樂天桃猿隊訓練，曾仁和尚未確定。
中華隊預定3月23日報到，3月27至29日會進行非官方的熱身賽。
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