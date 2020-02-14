棒球／台中市隊以新球隊登錄 明天甄選球員備戰聯賽

台中市成棒隊確定重組，明天進行球員甄試，隨即在後天放榜，組軍趕進度，將參加今年春季棒球聯賽。中市隊可望繼續由台灣人壽保險股份有限公司冠名。

台中市隊由前興農牛隊球員張家浩擔任總教練，教練另有鄭達鴻、陽建福、曾華偉、楊承駿等人，球隊昨天成立籌備處，公告球員甄試辦法。

明天上午8時30分起，中市隊在台體大棒球打擊場舉行測試會，選手的學經歷、運動成就等書面資格審查佔20%，術科成績佔80%，正取名單16日在「台中城市社會甲組棒球隊籌備處」網站公告。

中市隊重新組隊，並已在期限內完成登錄，但不算舊有球隊，被視為新球隊登錄，由於春季棒球聯賽即將開打，球員組成需盡快確定，完成報名手續。

今年春季棒球聯賽預定3月23日登場，含中市隊在內，有9支社會隊參加，將先進行預賽。大學球隊分兩組打預賽，待大專棒球聯賽結束後，再行開打。