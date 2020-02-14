中職／米蘭達抵台 中信兄弟4洋投到齊

中華職棒新球季開打倒數一個月，中信兄弟新洋投米蘭達今天抵達台灣，預計晚間赴屏東向球隊報到，加入春訓備戰，本季兄弟4名洋投到齊，今年轉任國際球探的前洋投艾迪頓也同日抵達台灣。

兄弟今年簽下的4名洋投，只有萊福力是熟面孔，另外3人都是首度加盟中職，且都具大聯盟資歷，德保拉在1月17日率先向球隊報到，羅傑斯在本月初來台，米蘭達因處理護照問題，直到今天才抵達台灣。

米蘭達抵達台灣。圖／取自中信兄弟官方粉絲團

米蘭達2016年至2018年都有在大聯盟出賽，累積44場出賽（40場先發），拿下13勝9敗，防禦率4.72，前兩年則效力於日職軟銀隊，今年加盟中信兄弟，今天抵台後預計先進行體檢，之後就南下屏東與球隊會合。

兄弟本季4洋投到齊，目前中職4隊只剩樂天桃猿隊外援還未全數報到（統一獅隊僅找3洋投），猿隊卡本特、威拉諾（原中信兄弟洋投紐維拉）已加入球隊春訓，但因李茲不來台報到，球團昨天才宣布簽下本季第3名洋投尼寇力，本月下旬來台。