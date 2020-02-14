日職／陳冠宇熱身賽首登板 投兩局無失分

效力日職羅德隊的台灣左投陳冠宇，今天首度在熱身賽登板，對廣島隊投兩局、被敲出1支安打，無失分。

上周樂天桃猿隊在石垣島和羅德隊進行交流賽，陳冠宇未上場，他說要把這兩場比賽的機會留給新人，「自己之後要投的時間已經安排好」。

今天羅德、廣島進行熱身賽，陳冠宇在3局下登板，1人出局後投出四壞球保送，再被田中廣輔擊出安打，但沒有掉分，再抓下兩個出局後。

4局下陳冠宇接連解決西川龍馬、鈴木誠也、長野久義，完成兩局中繼任務後退場。

今年是羅德隊創隊70週年，陳冠宇認為球隊有機會拿優勝，競爭也格外激烈，他要和其他外籍選手搶名額，「要把自己準備好競爭，不會想要輸給他們」。

春訓期間，陳冠宇已進牛棚多次，投球感覺都不錯，「把自己準備好，教練在看的時候，就是要讓他知道 ，我已經準備好了」。