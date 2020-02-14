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日職／春訓首安開轟 陽岱鋼盼越來越好

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
春訓安打終於開張，陽岱鋼在受訪時也說：「有打出來太好了。」 截圖自巨人官方粉絲團

效力日職讀賣巨人隊昨天舉行由一軍對上二、三軍的紅白戰，旅日球員陽岱鋼替補上場敲出兩分砲，春訓安打終於開張，陽岱鋼在受訪時也說：「有打出來太好了。」監督原辰德也看到陽岱鋼的努力。

陽岱鋼在前兩場隊內熱身賽共五打數均未敲出安打，還吞下兩次三振，連原辰德也說擔心他的狀況，不過昨天第四局先上場代替守備，五局上場打擊就從高井俊手中敲出中外野全壘打，讓原辰德露出笑容。

陽岱鋼說：「有打出來太好了，希望未來隨著比賽增加，能夠越打越好。」陽岱鋼這發全壘打也是一軍春訓第一發全壘打，今天將跟隨一軍37人名單，轉戰沖繩那霸備戰官辦熱身賽。

陽岱鋼在去年球季出賽110場，以代打、代守為主，打擊率2成74，4轟、21打點，33歲的他坦言是有些懊惱，今年有背水一戰的覺悟，在春訓期間加強特打，陽岱鋼表示：「有很多選手加入，也不少年輕人，如果沒有練得比他們更勤勞，是贏不了的。」

今年是陽岱鋼與巨人簽下五年合約的第四年，為了增加上場機會，拿過四屆外野金手套的陽岱鋼還多練了一壘守備，原辰德也說，看到陽岱鋼拿出必死的決心在練習，希望能繼續努力。

陽岱鋼 讀賣巨人
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