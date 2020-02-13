快訊

兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

日本首宗新冠肺炎死亡病例！神奈川縣八旬婦不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融春訓9支0 周六紅白戰拚安打開張

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
王柏融。 報系資料照

日職火腿隊今天和樂天隊進行熱身賽，「大王」王柏融先發上陣，但3打數沒有安打，今年春訓熱身賽至今9支0，後天火腿隊紅白戰結束後，球隊預計也將調整一、二軍名單，搶開季陣容的競爭陷入白熱化。

王柏融今年熱身賽還在找手感，7日首場隊內紅白戰，2打數分別遭三振、敲雙殺打，之後與阪神隊的二連戰則是4打數沒安打，僅靠一次觸身球保送上壘，今天安打仍未開張。

此戰王柏融面對樂天隊，擔任先發第3棒、左外野手，首打席擊出右外野飛球遭接殺，第2打席吞三振，第7局再敲飛球出局。但相比前三戰6打數吞下3K，今天的擊球內容也讓打擊教練小笠原道大在休息室點頭。

火腿明天休兵，後天一、二軍將會合進行紅白戰，一軍卡位戰開跑，火腿總教練栗山英樹指出，接下來剩下的比賽不多了，後天紅白戰將調整一、二軍陣容，選手也要競爭開季名單。

火腿 王柏融
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

日職／王柏融遭觸身首次上壘 春訓6打數未敲安

日職／藤浪晉太郎飆速157 王柏融單場兩K

日職／王柏融實戰吞2次三振 陽岱鋼首度守一壘

日職／春訓首場實戰 王柏融、陽岱鋼都沒表現

相關新聞

日職／張奕春訓好投飆152 教頭讚「比去年更好」

歐力士隊台灣投手張奕爭取新球季先發輪值，春訓至今兩場出賽都繳好投，今天第二度的登板的最快球速更飆平生涯最快的152公里，...

日職／王柏融春訓9支0 周六紅白戰拚安打開張

日職火腿隊今天和樂天隊進行熱身賽，「大王」王柏融先發上陣，但3打數沒有安打，今年春訓熱身賽至今9支0，後天火腿隊紅白戰結...

日職／陽岱鋼紅白戰轟兩分砲 原辰德笑了

日職巨人隊今天進行隊內紅白戰，旅日球員陽岱鋼沒有被排進先發，替補上場在第5局轟出一發2分砲，個人春訓首安就是全壘打，也是...

日職／張奕紅白戰2局無失分 飆152平個人最速

歐力士隊今天進行春訓第3場紅白戰，旅日投手張奕第2度登板實戰，擔任白隊第3任投手，投了2局無失分，球速再加溫至152公里...

日職／重態度及人格教育 野村克也桃李滿天下

日本職棒界的傳奇人物野村克也於11日因缺血性心臟衰竭過世，享壽84歲。繼2018年1月星野仙一過世之後，日本職棒界兩年之內再度損失了一名「名選手、名監督」，尤其是一名可以為球界提出建言的重量級人物，可

中職／兄弟首場熱身賽炸4轟 18:6勝樂天桃猿

中信兄弟隊今年春訓首場自辦熱身賽，今天在屏東中信公益園區對上樂天桃猿隊，全場敲出22支安打，包括4發全壘打，猿隊也有兩人...

中職／再找大聯盟級洋投 猿簽陳偉殷的馬林魚隊友

樂天桃猿再有大聯盟級洋投助陣，簽下曾與陳偉殷當過隊友的左投尼寇力（Justin Nicolino），他預計將在2月下旬向...

6搶1／4業餘投手加入悍將春訓 給洪總驗貨

針對四月一日開打的六搶一奧運資格賽，中職秘書長馮勝賢昨與中華隊總教練洪一中更新進度，計畫邀請四名業餘投手加入富邦悍將隊訓練，並安排在其他球隊訓練的無合約旅外選手在中職自辦熱身賽亮相。

中職／二軍打滿80場 新增7局制雙重賽

中職今天在高雄進行總教練會議，其中針對今年二軍賽程安排，二軍5隊總教練達成共識，希望能打滿80場賽事，除了補賽日之外，還...

6搶1／邀4業餘投手隨悍將集訓 18歲余謙、陳柏毓入列

為備戰6搶1奧運最終資格賽，中華隊集訓計畫將開跑，中職秘書長馮勝賢今天與總教練洪一中討論後，預計邀請4名業餘投手加入富邦...

日職／張奕紅白戰延周四再登板 春訓第2場實戰

日職歐力士隊原定今天進行春訓第3場隊內紅白戰，但因雨勢造成場地狀況不佳，比賽延至明天進行，旅日投手張奕預計再登板，將是他...

中職／統一獅全隊移師花蓮訓練 與綺麗珊瑚打3場

受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，統一獅隊月中赴日本高知的交流賽取消，原訂要赴日的A隊也將前往花蓮與B隊會合，並在20日起安排...

熱門新聞

NBA／唐西奇復出全能秀 再度超越詹皇紀錄

NBA／詹皇大三元同AD飆分 湖人延長賽力克金塊

NBA／里拉德受傷將退出明星賽 盼由布克遞補參加

日職／陽岱鋼紅白戰轟兩分砲 原辰德笑了

MLB／酸亞土維戴蜂鳴器 洋基捕手：脫我褲子都可以

NBA／不滿被下放板凳 國王希爾德傳將請求交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。