日職／王柏融春訓9支0 周六紅白戰拚安打開張

日職火腿隊今天和樂天隊進行熱身賽，「大王」王柏融先發上陣，但3打數沒有安打，今年春訓熱身賽至今9支0，後天火腿隊紅白戰結束後，球隊預計也將調整一、二軍名單，搶開季陣容的競爭陷入白熱化。

王柏融今年熱身賽還在找手感，7日首場隊內紅白戰，2打數分別遭三振、敲雙殺打，之後與阪神隊的二連戰則是4打數沒安打，僅靠一次觸身球保送上壘，今天安打仍未開張。

此戰王柏融面對樂天隊，擔任先發第3棒、左外野手，首打席擊出右外野飛球遭接殺，第2打席吞三振，第7局再敲飛球出局。但相比前三戰6打數吞下3K，今天的擊球內容也讓打擊教練小笠原道大在休息室點頭。

火腿明天休兵，後天一、二軍將會合進行紅白戰，一軍卡位戰開跑，火腿總教練栗山英樹指出，接下來剩下的比賽不多了，後天紅白戰將調整一、二軍陣容，選手也要競爭開季名單。