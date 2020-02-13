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日職／張奕春訓好投飆152 教頭讚「比去年更好」
歐力士隊台灣投手張奕爭取新球季先發輪值，春訓至今兩場出賽都繳好投，今天第二度的登板的最快球速更飆平生涯最快的152公里，讓總教練西村徳文再給好評，也認為他的狀況比去年更好。
張奕去年才首度登上一軍，整季在一軍出賽8場（6場先發），拿下2勝4敗，防禦率5.93。季後披上中華隊戰袍參與世界12強賽，兩場出賽共投13.2局，拿下2勝0敗，防禦率0，一舉抱回防禦率王、勝率王，並拿下大會最佳先發投手。
今年張奕在日職的表現更受期待，首度被列入一軍春訓，爭取進入歐力士開季先發輪值。他在9日首場紅白戰登板投1局沒有失分，最快球速147公里，當時西村德文就提到，以第一場實戰來說，張奕的表現算很不錯。
張奕今天在紅白戰第2度登板，擔任白隊第3任投手，投了2局無失分，面對6名打者，被敲1支安打，直球飆到152公里。
距離日職開幕戰還有超過1個月，張奕目前的球速就已飆破150公里，他認為自己今天的直球狀況很好。西村徳文也在今年春訓看到張奕的成長，他指出，張奕的直球很有威力，已經展現出比去年更好的東西。
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