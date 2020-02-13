中職／兄弟首場熱身賽炸4轟 18:6勝樂天桃猿

中信兄弟隊今年春訓首場自辦熱身賽，今天在屏東中信公益園區對上樂天桃猿隊，全場敲出22支安打，包括4發全壘打，猿隊也有兩人開轟，終場由中信兄弟以18：6奪勝。

兩名菜鳥教頭首度對決，中信兄弟丘昌榮今天迎接執掌兵符後首場對外實戰，猿隊曾豪駒則已在上周率隊前往日本石垣島對上日職羅德隊，先嘗2連敗。

兄弟今天推出新洋投德保拉先發，主投3局，被敲出2支安打，包括在2局上被葉竹軒轟出2分全壘打，另送出4次三振，之後兄弟依序6名投手各投1局，王梓安失2分、陳柏豪挨廖健富轟陽春砲失1分、蔡齊哲失1分、官大元、彭識穎、謝榮豪都無失分。

兄弟打線則是在前5局就打下12分，其中詹子賢在3局下從劉昱言手中轟出陽春砲，4局下許基宏對萬昭清轟2分全壘打。第6局張志強再對林逸翔敲出2分全壘打，黃鈞聲在第8局對吳丞哲揮陽春彈，單場4轟棒打猿隊投手群。

猿隊單場動用7名投手，張喜凱先發1.1局失4分，劉昱言、游朝惟、萬昭清、蘇俊璋、林逸翔、陳克羿及吳丞哲也都有登板，僅蘇俊璋中繼1.2局無失分。