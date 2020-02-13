日職／張奕紅白戰2局無失分 飆152平個人最速
歐力士隊今天進行春訓第3場紅白戰，旅日投手張奕第2度登板實戰，擔任白隊第3任投手，投了2局無失分，球速再加溫至152公里，追平個人在職棒的最快球速紀錄。
原定昨天進行的紅白戰因天候狀況延後一天，張奕依照原定安排登板，在第5局上場，先讓安達了一擊出滾地球出局，面對第2名打者宜保翔時，球速飆到150公里，已是他在今年春訓的最快球速，再製造滾地球出局，接著以123公里的變化球讓若月健矢擊出二壘滾地球，製造三上三下。
張奕第6局續投，對上該局首名打者飯田大祐，一顆142公里的指叉球被擊成中間方向安打，之後以146公里速球讓後藤駿太擊出右外野飛球出局，再讓小田裕也擊出雙殺打，完成2局的投球任務。
張奕今天共投2局，面對6名打者，被揮出1支安打，沒有失分，最快球速152公里，平個人職棒紀錄，春訓連兩戰好投，也讓他爭取今年先發輪值更有利。他在9日首場紅白戰中繼1局無失分，最快球速147公里。
談到此戰的表現，張奕表示，今天直球感覺很好，也是今年第一次投到152公里。對於第6局的失分，他也提到，自己對飯田大祐那一顆指叉球沒有下墜，在球季賽絕對不能再有這樣的狀況。
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