日職／陽岱鋼紅白戰轟兩分砲 原辰德笑了

日職巨人隊今天進行隊內紅白戰，旅日球員陽岱鋼沒有被排進先發，替補上場在第5局轟出一發2分砲，個人春訓首安就是全壘打，也是巨人隊在今年春訓的第1轟。

這是巨人隊在宮崎春訓的最後一場實戰，之後將調整名單赴沖繩進行第二階段春訓，一、二壘防區競爭激烈，陽岱鋼今年被安排加練一壘競爭出賽機會。

陽岱鋼前兩場紅白戰都扛中心打線，分別擔任先發指定打擊及先發一壘手，但兩場比賽都沒表現，合計5打席沒有安打，吞下2次三振，總教練原辰德也坦言擔心他的狀況。

今天陽岱鋼沒被排進先發陣容中，第4局被換上場代守，5局上獲得首次打擊機會，從高井俊手中轟出一發飛越中外野大牆的兩分全壘打，熱身賽首安開張，原辰德也露出笑容。