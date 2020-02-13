日職／重態度及人格教育 野村克也桃李滿天下

日本職棒界的傳奇人物野村克也於11日因缺血性心臟衰竭過世，享壽84歲。繼2018年1月星野仙一過世之後，日本職棒界兩年之內再度損失了一名「名選手、名監督」，尤其是一名可以為球界提出建言的重量級人物，可說是相當大的損失。

野村球員生涯長達27年，曾贏得9次全壘打王、7次打點王、1次打擊王，1965年以打擊率0.320、全壘打42支和打點110分，成為日本職棒戰後第一名打擊三冠王，並曾5次贏得洋聯年度MVP，也被譽為日職史上最偉大的球員之一。

然而，野村球員生涯成績如此耀眼，關注度卻遠不如巨人隊的兩大超級巨星王貞治、長嶋茂雄，為此他曾自比為：「月夜裡默默綻放的月見草。」而長嶋茂雄則像是「陽光下盛開的向日葵」，這是野村的名言之一。

長嶋茂雄在2004年腦部中風，王貞治2006年罹患胃癌，野村克也於前天辭世，令人更加深刻感受到一個偉大時代的結束。從這兩天日本媒體所披露來自職棒界人士的反應來看，可以看出野村克也的聲望以及他對球界的巨大影響力。

軟銀球團會長王貞治超越了野村多項紀錄，若非王貞治的存在，日本職棒多項打擊排行榜「一哥」都將會是野村克也，包括了全壘打（王貞治868、野村克也657）、打點（王貞治2170、野村克也1988）、壘打數（王貞治5682、野村克也5315）等。王貞治以「歷經過同一個時代艱苦奮戰的戰友」來形容。長島茂雄則表示：「失去了重要的棒球人！野村留下的偉大功績以及對棒球的熱愛將永存下去。」

現效力於洋基隊的投手田中將大，剛進樂天第一年就是在野村監督的麾下，他說：「與野村監督的相遇是我棒球人生中最幸運的事情之一！」日本國家隊監督稻葉篤紀，從1995年加入養樂多開始4年期間接受野村克也的指導，「從第一年開始他就培育我成為一個社會人以及棒球人。」接下來希望能在奧運奪下金牌向在天國的恩師報告。

洋隊基強投田中將大就是野村克也的子弟兵，至今他對恩師還有深深的感謝。 歐新社資料照片

除了來自各方的哀悼懷念之外，從野村在日本職棒「桃李滿天下」的現象，更可以看出野村克也在擔任指導者工作之後的成就。西武監督辻発彦原本是西武黃金時期的二壘手，1995年底離開西武之後原本羅德也有意網羅，辻発彦為了想在野村監督下研究學習而加入養樂多，去年帶領西武完成洋聯二連霸。今年接掌養樂多兵符第一年的高津臣吾更是野村一手栽培出來的經典守護神。

矢野燿大轉隊到阪神之後第二年野村上任，能直接受到野村真傳捕手技術，是矢野捕手生涯開竅的關鍵時期。加上栗山英樹（日本火腿）、三木肇（樂天）、与田剛（中日），12球團的現役監督之中有高達半數接受過野村克也的棒球薰陶。另外，他昔日的弟子之中，包括了古田敦也、真中滿都當過了養樂多隊監督，荒木大輔、池山隆寬目前也擔任二軍監督的工作，石井一久甚至已經是樂天球團的GM。

矢野燿大球員時代獲得野村克也的真傳，他轉任教練後生涯第一季帶兵就繳出亮眼的成績單。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

野村最著名的是他善於活用數據分析的「ID野球」，透過記錄對手的打擊習性、數據，整合運用在比賽中，達到知己知彼百戰百勝的效果。「ID野球」在90年代的日本職棒掀起一股旋風，也為野村克也生涯拿下1565勝、1563敗、76場和局，五次中央聯盟冠軍、三次日本一優勝，晉升為「名將」等級。

野村克也除了要求選手用頭腦打球、用心研究之外，他對選手也特別注重精神態度以及人格教育的養成，這與受過他薰陶以及教育的選手後來多成就斐然，擁有高「監督上榜率」絕對脫不了關係。而在他過世之後，很多人都期待「野村精神」能夠透過他的弟子們繼續傳承下去。