中職／二軍打滿80場 新增7局制雙重賽

中職今天在高雄進行總教練會議，其中針對今年二軍賽程安排，二軍5隊總教練達成共識，希望能打滿80場賽事，除了補賽日之外，還會比照小聯盟以雙重賽方式安排補賽、打7局。

今年中職二軍有了新軍味全龍隊的加入，共5隊參戰，每隊比賽場數也從原本的72場增加至80場，讓整季二軍賽事提升至200場。

而去年二軍賽事若受天氣狀況影響，在補賽預備周排滿後就不再補賽，整季實際比賽場數不滿72場。今年中職則是在每周一、四安排補賽日，沒有補賽周，如今決議再增加以雙重賽方式安排補賽。

馮勝賢指出，今天在二軍總教練會議中有提到，球隊希望整季80場比賽打滿，因此除了補賽日外，受下雨影響的比賽，在對戰兩隊下一次碰頭時得安排雙重賽，兩場比賽都採7局制。