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6搶1／邀4業餘投手隨悍將集訓 18歲余謙、陳柏毓入列

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
陳柏毓。 報系資料照

為備戰6搶1奧運最終資格賽，中華隊集訓計畫將開跑，中職秘書長馮勝賢今天與總教練洪一中討論後，預計邀請4名業餘投手加入富邦悍將隊訓練，除了去年參與世界12強賽的吳昇峰、王宗豪外，再納入兩名18歲投手陳柏毓及余謙。

馮勝賢今天南下與一軍4隊教頭召開總教練會議，另也和洪一中更新中華隊組訓進度，馮勝賢指出，已提供業餘球員名單，希望他們能隨悍將隊訓練，讓教練團就近觀察，但還要視球員狀況協調加入集訓的日期。

4名業餘球員包括去年世界12強賽國手、分別效力於業餘成棒隊合庫及台電的吳昇峰、左投王宗豪，兩名18歲投手也被列入觀察名單，包括去年U18及亞錦賽國手、目前效力於北科附工的陳柏毓，以及去年U18世界盃冠軍戰勝投、開南大學余謙。

雖中職提出名單，但還要視選手及母隊狀況協調加入集訓的日期，陳柏毓目前正在參與高中聯賽木棒組賽事，余謙則要備戰3月5日開打的大專聯賽8強複賽，至於業餘成棒隊目前沒有賽事，為3月底開打的春季聯賽做準備，但吳昇峰去年密集出賽，是否參與集訓也還在協調。

先前中職計畫自17日起邀無合約在身旅外球員及業餘選手參與集訓，但馮勝賢今天指出，目前先以4名業餘投手為主，至於旅外球員仍依照自己的訓練方式，王維中、郭俊麟隨樂天桃猿隊訓練，曾仁和則等他返台後，再與經紀公司協調訓練安排。

余謙。 報系資料照

馮勝賢也指出，有和總教練洪一中及樂天隊教頭曾豪駒提過，屆時自辦熱身賽，也希望能讓隨隊訓練的旅外選手出賽，讓中華隊教練團觀察狀況。

馮勝賢 中職 中華隊
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