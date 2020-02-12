日職／張奕紅白戰延周四再登板 春訓第2場實戰

日職歐力士隊原定今天進行春訓第3場隊內紅白戰，但因雨勢造成場地狀況不佳，比賽延至明天進行，旅日投手張奕預計再登板，將是他春訓第2場實戰。

歐力士隊今年春訓安排5場紅白戰，首度參與一軍春訓的張奕在9日首戰就登板亮相，擔任白隊第6任投手，投了1局，被揮出1支安打，有1次三振，沒有失分，最快球速達147公里，他自認感覺不差，首度實戰的表現也獲得總教練西村德文的好評。

歐力士隊昨天進行第2場紅白戰，張奕沒出賽，而原訂今天進行的第3戰，因宮崎下雨造成場地狀況不佳，比賽延後一天進行。

明天歐力士隊預計推荒西祐大及田嶋大樹先發、各投2局，其他被排定要登板的投手還包括張奕、K－鈴木及榊原翼等人，都是今年要競爭先發輪值的人選。

歐力士隊之後在16、18日還有兩場紅白戰，對外熱身賽於23日展開，先在官辦熱身賽對上軟銀隊，自辦熱身賽對手則包括韓職斗山熊隊、西武隊、羅德隊，29日第二場官辦熱身賽對戰火腿隊，張奕也有望與「大王」王柏融進行「台灣對決」。