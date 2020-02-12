中職／統一獅全隊移師花蓮訓練 與綺麗珊瑚打3場

受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，統一獅隊月中赴日本高知的交流賽取消，原訂要赴日的A隊也將前往花蓮與B隊會合，並在20日起安排3場與台東綺麗珊瑚隊的熱身賽，免費開放球迷進場觀賽。

獅隊日前已在台南球場展開隊內紅白戰，為2月19日至21日與日職西武、阪神隊的交流賽備戰，然而因疫情影響，獅隊內部經過多次討論及評估，今天宣布取消球隊赴日行程，確保台、日參賽球隊運作不受影響。

因台南球場進行草皮養護工程，依獅隊原本的安排，A隊在本月中赴日本高知打交流賽，B隊則在14日至22日前往花蓮進行春訓第二階段訓練，如今因交流賽取消，A隊也將在15日前往花蓮，全隊一同在後山展開移地訓練。

獅隊預計在17日先在花蓮進行紅白對抗賽，20日起連續3天與綺麗珊瑚隊交手，開打時間都為下午3天，並開放球迷進場觀賽。