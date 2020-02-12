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中職／新冠肺炎影響 獅取消赴日交流賽

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
截圖自統一獅官方粉絲團

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，統一獅2月19日與2月21日於日本高知縣春野運動公園棒球場舉辦的埼玉西武獅春訓熱身交流賽確定取消。

獅隊發布新聞稿說明原因，也對於期待這一次交流賽的球迷深感抱歉。聲明中寫道，隨著新冠病毒正在發生與擴散，雖然目前球隊沒有任何的感染者出現，但為了防疫的準備，再加上今後如有感染者的出現的話，會影響到對戰球隊與球迷，所以我們考慮之後決定取消這一次的交流賽。

獅隊領隊蘇泰安表示，最近全球因新冠肺炎疫情影響甚多，球隊經數度開會討論評估，為確保因感染確診，導致球隊整體運作，甚至影響對方，因而決議取消本次台日熱身交 流賽，對於球迷、西武獅及阪神虎及各方協助活動進行單位深感歉意，也期望台日關於新冠肺炎疫情能日趨漸緩，兩國球迷均能健康平安。

阪神虎 統一獅
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