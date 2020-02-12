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周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

中職／回鍋洋將有好有壞 桃猿眼光最精準

聯合新聞網 / Tzuyi
克恩三世在猿隊差點成為勝投及防禦率雙冠王，在此之前，他曾是連續兩年被中信提早解約的洋將。 聯合報系資料照片

一直以來中職自由球員市場就不熱絡，2003年制度建立至今，僅有2位球員轉隊成功。相較於本土市場的冷清，2013年廢除的尼洛條款就給洋將市場帶來不小的衝擊，外籍球員轉隊幾乎年年可見，甚至因為有球團被認為於議約保障期間私下接觸球員，於2018年再增加賽格威條款，不過陸續都還是有洋將轉隊。

雖然還沒有到議約保障的2月底，今年已經有前兩年在中信兄弟的Elih Villanueva，取得離隊同意書後，確定以威拉諾之名轉戰樂天桃猿隊。這將是猿隊繼米吉亞、賽格威、道恩斯、克恩三世及尼克斯後，再度找來前季還在其他球隊洋將加盟，想要再現洋投王國。

桃猿隊可說是最會挑選回鍋洋將的球隊，他們幾乎都網羅別隊未續約、甚至提早解約的洋將，結果多位回鍋洋將表現卻是脫胎換骨。2014年從兄弟找來的米吉亞可說是最強洋將之一，原本只是象隊二軍的他，因為投球定位不明，造成敗場過多，且因頭部遭球擊中受傷遭到割愛。但隔年加入猿隊專司後援，以35次救援成功，成為當時的聯盟紀錄，防禦率1.24在50場出賽的終結者中排名第2，僅次於2004年的凱撒。

米吉亞2014球季拿下救援王，彌補當時桃猿殘破的牛棚，可說是回鍋洋將最強的代表。 聯合報系資料照片

在最近的三連霸時期，猿隊更是陸續找來在統一獅隊幾乎不堪使用的三位洋將，他們在獅隊合計34場出賽只貢獻4勝。換隊後這三名洋投分別更名為賽格威、道恩斯及尼克斯，三人紛紛成為十勝投手。另外中信兄弟連兩季的棄將肯恩，更名為克恩三世後，差點成為勝投王及防禦率王，都是脫胎換骨的經典之作。

中信兄弟則是最不會使用轉隊洋將的球隊，這幾年中找來克拉帝、希克及賽格威，另外還有找回離隊後加入猿隊，再度回鍋的羅曼及肯恩。這幾位洋將，可說都是原本球隊的頭號先發，不過黃袍加身之後，防禦率幾乎都翻倍。前面提到差點一步就拿下雙冠王的克恩三世，換回肯恩之名後，一場都沒出賽就被解約。從群雄中搶下的賽格威，以勝投王之姿加盟，卻僅半季就遭釋出。

賽格威(銳克)在獅隊時不堪使用，到猿隊成為勝投王，轉戰中信後卻又表現不佳，突顯猿隊調整洋將有一套外，也顯現兄弟調整可能有些問題。 聯合報系資料照片

富邦悍將曾是挖角最激烈的球隊，2018年分別找來中信及統一的頭號洋將伍鐸及布魯斯，甚至傳聞也接觸賽格威，此舉成為引發賽格威條款制定的原因。伍鐸轉戰富邦後，表現先盛後衰，2018年拿下勝投王，2019年卻成為敗投王。布魯斯據說因跳槽必須延後簽約，影響其調整步調，提早遭到解約。他們的前身義大犀牛，曾找來坎諾、路易士及藍斯佛三位轉隊洋將。前兩位都是牛棚投手，雖然經歷都有大聯盟，但都只有短暫效力。藍斯佛是2015年猿隊封王的功臣，來到義大後並不如原本那樣虎虎生風，不過還是保有一定的壓制力，連兩年幫助球隊拿下總冠軍。

富邦挖來的伍鐸在2018年拿下勝投王，隔年的不穩則讓球隊吃盡苦頭，若他能正常發揮，或許球隊就有爭冠希望。 聯合報系資料照片

統一獅隊是尼洛條款廢除後首支受惠球隊，他們於2013年簽下前年在象隊的泰勒，不過他只出賽8場就離隊。但這已是這幾年來，獅隊唯一網羅的轉隊洋將，即使條款廢除後，他們依舊沒有網羅或挖角前一年還效力其他球隊的外籍球員，是最積極找新面孔的球隊。

找來回鍋洋將有利有弊，好處是他們已經知道中華職棒的球風，並熟悉台灣的飲食、氣候等條件，比較可以避免適應不良的問題。但同樣的是他們的球路及習慣也被其他球隊熟悉，因此除了球員本身的能力外，還需看教練能否有不同的調整模式。以往桃猿隊的眼光最精準，加上提早讓洋將來調整，造就球員優異的成績，是他們這幾年稱霸的主因之一。

賽格威 伍鐸 道恩斯
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