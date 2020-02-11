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日職／王柏融遭觸身首次上壘 春訓6打數未敲安
日職火腿隊今與阪神虎進行第二場熱身賽，旅日野手王柏融今天再度出賽，先發第五棒、指定打擊，總計三打席無安打，靠著一次觸身球上壘，春訓至今三場比賽安打尚未開張，火腿隊也以0：5敗給阪神隊。
王柏融今天擔任第五棒、指定打擊，二局下首次上場打擊，敲出二壘方向強勁滾地，但被二壘手在靠近草皮交接處攔截，傳往一壘刺殺，第二打席遭到觸身球擊中左大腿，因而上壘，第三打席敲出左外野飛球遭接殺。
王柏融今天兩打數無安打，一次觸身上壘，加上隊內熱身賽出賽三場，春訓累計6打數無安打，吞下三次三振，還有一次雙殺打，對比去年官辦熱身賽，25打數7安打，打擊率2成80，今年尚未進入狀況。
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