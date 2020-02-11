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中職／張志豪薪資持續溝通 拚仲裁前達共識
中信兄弟外野手張志豪今年「薪」事敲不定，在薪資仲裁期限前提出申請案，目前已轉交仲裁委員會，不過雙方仍持續溝通，仍可能在仲裁庭之前達成共識。
中職今年首次訂立薪資仲裁期限，2月1日起五個工作天內需完成申請，截止日為2月7日，張志豪透過經紀公司郵寄送件，昨天寄達中職辦公室，郵戳是在期限內寄出，也轉交仲裁委員會處理。
張志豪的經紀人林世民表示，由於中職目前仲裁制度案例較少，外界可能會以有色眼光看待，「只是依照正常流程提出，不等於不想與球團談，因為在期限前未達成共識，所以照程序提出，也可能在仲裁前談定。」
近期三例薪資仲裁案都是中信兄弟球員提出，領隊劉志威表示，仲裁制度本來就是為了維護球員，提出申請很合理，球隊不是第一次遇到仲裁制度，就是遵照遊戲規則進行。
張志豪去年球季26發全壘打、74打點都創下生涯新高，總冠軍戰敲出追平中職紀錄的11打點，月薪原本為50萬，外界看好會有顯著提升，劉志威表示，目前進入仲裁程序，雙方差距多少不便透露。
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