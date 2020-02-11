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中職／張志豪提薪資仲裁 今年唯一一人
中華職棒聯盟今天正式公布，中信兄弟球員張志豪提出薪資仲裁，也是今年唯一一人，近三例仲裁案都是中信兄弟所屬球員，去年結果為周思齊敗訴、陳子豪勝訴。
中職今年首次訂立薪資仲裁期限，2月1日起五個工作天內需完成申請，今年截止日為2月7日，張志豪透過經紀公司郵寄送件，昨天寄達中職辦公室，郵戳是在期限內寄出，也轉交仲裁委員會處理，當時並未透露球員姓名。
中職秘書長馮勝賢表示，因球員提出薪資仲裁申請後，需經過仲裁委員會受理，並由會長核可後才能公告，會長吳志揚昨晚才從國外返台，因此今天才完成行政程序。
中信兄弟昨天公布第一階段調薪結果，僅張志豪、王勝偉、詹子賢未談妥，張志豪效力兄弟共十年，兩年複數年合約在去年底到期，但未提出自由球員申請，季後談薪卡關，依規定提出薪資仲裁。
張志豪去年月薪50萬元，整季敲出26轟、74打點都創下生涯新高，出賽109場敲出84支安打，打擊率2成57，攻擊指數0.899，排名聯盟第14，全隊僅次於詹子賢、林智勝。
中職仲裁委員會在2018年補齊人數，重新受理仲裁案，周思齊去年率先提出，最終遭駁回，月薪維持為55萬元，陳子豪提出希望月薪30萬元，中信兄弟開28萬未達共識，最終裁定由陳子豪勝出。
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