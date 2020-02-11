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JHBL／強化閱讀防守能力 訓練營前先量體溫

聯合報 / 記者林宋以情／新北即時報導
UA國中菁英籃球訓練營，SBL球星蔣淯安（左）、呂繼而（右）擔任教練團。記者林宋以情／攝影

JHBL國中籃球聯賽甲級決賽將在4月登場，今日UA國中菁英訓練營，邀請鄭志龍籃球學院師資團隊傳授閱讀防守觀念，訓練營也配合新冠肺炎（武漢肺炎）防疫，開訓前教練、學員以及工作人員一律測量體溫，現場也提供酒精和口罩。

由於中央流行疫情指揮中心規定，2月10日起經中港澳轉機者需進行14天的居家檢疫，目前執教CBA上海大鯊魚的「籃球博士」鄭志龍，因疫情緣故無法準時返台，不過人在上海訓練基地的他，仍特地錄製影片並請前CBA職籃球星、交大籃球隊總教練陳忠強代為操刀，陳暉、傅姿伶以及SBL球星蔣淯安、呂濟而擔任教練團。

舉辦邁入第三年的訓練營，除了體能科學化訓練外，今年增加進攻閱讀防守觀念，以啟發球員斯考場上策略攻防為核心，陳忠強表示，將從個人進攻技巧，再延伸至小組進攻兩人、三人配合，給予國中生基礎訓練觀念。

蔣淯安表示，閱讀防守會讓打球更輕鬆，透過防守者的變化做出最佳的選擇，是打球的關鍵點，他也強調，學生階段要像海綿接受學習，「很多人這階段會因為挫折放棄，過程中會有失敗，但跨過那一步，會找到更大的進步動力往前。」

大倫國中畢業校友，擔任教練團的呂濟而表示，國中階段保持熱誠是最重要一環，「遇到困難時，回想自己打籃球的初衷，想想偶像柯瑞（Stephen Curry），要投入訓練才能達到效果。」

UA國中菁英籃球訓練營，訓練營總教練陳忠強（中）。記者林宋以情／攝影
UA國中菁英訓練營今日在三重運動中心舉辦。記者林宋以情／攝影

蔣淯安 鄭志龍
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