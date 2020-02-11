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6搶1／名單增至26人 台荷澳與中職打七場
東京奧運「六搶一」資格賽4月1日開打，大名單將於3月1日繳交，根據最新消息，原本的24人名單擴增為26人，且最終名單延至3月26日才需提交給大會，有較充裕時間等待旅外戰力加入。
中華隊目前預計2月17日將邀請旅外無約及業餘球員開始集訓，如王維中、郭俊麟、曾仁和等人，3月23日全體報到，隔天開始練習，預計進行三場熱力賽，對戰屆時停賽的中職球隊，以實戰進行調整。
由於資格賽未安排官辦熱身賽，除了中華隊外，提前抵台備戰的荷蘭與澳洲隊也有實戰需求，中職秘書長馮勝賢表示，身為主辦方，預計安排三支國家隊在27至29日進行安排熱力賽，荷蘭希望打兩場、澳洲三場，中華隊則預計兩到三場，至少七場賽事。
馮勝賢表示，目前時程及熱力賽場次都僅是暫時方案，要等到明天前往高雄，與總教練洪一中討論後，才會定案。
由於中職賽事自3月23日至4月5日因應資格賽暫停，屆時將安排包括新軍味全龍在內，五支中職隊伍擔任三支國家隊的對手，一隊至少會安排一場比賽。
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