6搶1／名單增至26人 台荷澳與中職打七場

日職春訓進入第二週，各隊的訓練按照既定進度進行，不過也陸續傳出傷兵消息，先前有罹患流感的巨人坂本勇人及澤村拓一，之後軟銀的老將內川聖一及投手大竹耕太郎也各因左膝跟左肘不適而另行調整，在此之前軟銀已有千

2020-02-11 07:00