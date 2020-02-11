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中職／二軍3月17日開打 各隊增至80場
中華職棒一軍例行賽上半季賽程今天出爐，二軍例行賽緊接著於3月17日開打，但因場地尚未完全確認，詳細賽程未公布，重新回歸中職的味全龍隊第一場比賽仍是看點。
中職一軍例行賽開幕戰為3月14日，由樂天桃猿隊在桃園棒球場迎戰中信兄弟，二軍開幕戰則於隔周二開打，但受到場地關係，對戰組合暫時無法公布。
今年中職二軍多了味全龍隊的加入，總計五支隊伍，由於各隊都反應二軍賽事不足，今年每隊賽事從原本的72場增加至80場，整季賽事總數則從144場上升到200場。
配合五隊對戰，每周賽事安排也有調整，一周將有八場比賽，周二、周三一天兩場，周四至周日則是一天一場，周一及周四安排為補賽日，不安排補賽周，有延賽立刻遞補。
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