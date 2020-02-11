中職／上半季賽程公布 四隊主場選擇六場地

中華職棒31年於2月28日官辦熱身賽開始啟動，今天公布上半季賽程，富邦悍將隊、樂天桃猿隊60場主場賽事皆安排在新莊、桃園棒球場，中信兄弟在洲際主場安排51場、統一獅隊台南主場安排47場。

除四隊主場外，高雄澄清湖有15場比賽，花蓮球場7場，其中中信兄弟在澄清湖球場安排7場比賽、花蓮球場2場，統一獅隊8場在澄清湖，5場在花蓮。

今年中職總計使用六座球場作為賽事場地，相比去年少了天母球場可使用，原因在於天母棒球場今年1月開始進行整修，預計5月底才能完工，中職今年未有球隊使用。

今年賽季中職四隊總教練大洗牌，開幕戰將於3月14日下午5點在桃園棒球場開打，由去年冠軍樂天桃猿隊迎戰中信兄弟，隔天四隊開打，洲際棒球場由統一獅隊迎戰中信兄弟，猿隊在桃園棒球場對上富邦悍將隊。

因東京奧運「六搶一」資格賽將於4月1日開打，中職僅公布上半季賽程，下半季賽程要看是否取得奧運資格，預計資格賽結束後才會公布，中職也因應資格賽於3月24日至4月5日停賽，復賽後的4月7日首戰由富邦悍將在主場迎戰統一獅。

中華職棒31年各地首戰一覽表

3/14 (六)17：05 中信兄弟 vs. Rakuten Monkeys @桃園

3/15 (日)17：05 統一7-ELEVEn獅 vs. 中信兄弟 @洲際

3/20 (五)18：35 統一7-ELEVEn獅 vs. 中信兄弟 @澄清湖

4/ 7 (二)18：35 統一7-ELEVEn獅 vs. 富邦悍將 @新莊

4/10 (五)18：35 Rakuten Monkeys vs. 統一7-ELEVEn獅 @台南

6/17 (三)18：35 富邦悍將 vs. 統一7-ELEVEn獅 @花蓮