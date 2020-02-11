日職／名宿野村克也逝世 享壽84歲

日本傳奇名宿野村克也今天驚傳過世，上個月還出席養樂多OB活動的他，今天緊急從自家送往醫院仍搶救不及，享壽84歲。

捕手出身的野村克也是在1954年以練習生身分加入南海鷹（軟銀前身），之後待過羅德、西武，26年球員生涯累積11970打席為日職紀錄，共有2901支安打、657轟和1988分打點，生涯打擊率0.277。

野村克也生涯累積21次入選日職明星賽，最出色的賽季為1965年，以156安打、42轟和3成20打擊率獲打擊三冠王，該年也是他五度奪下洋聯MVP的其中一年。

球員時期野村克也一直被長嶋茂雄和王貞治搶走風采，讓他曾說過名言，「如果長嶋與王貞治像陽光下盛開的向日葵，那我就是月夜裡默默綻放的月見草。」

退役後野村克也先後擔任南海、養樂多、阪神和樂天總教練，率領養樂多拿下三座日本一，24年教頭生涯共1565勝1563敗76和，他在擔任樂天監督期間，也執教過台灣投手林英傑和林恩宇。