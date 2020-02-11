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石垣島交流賽／連2年4安 林立：台日其實差不多
樂天桃猿隊林智平、林立，在「亞洲門戶交流賽」兩戰的打擊表現出色，林智平連五打數安打、林立也有四安，但林智平在第二戰發生失誤，讓他頗懊惱。
林智平首戰代打敲安，第二戰連四個打數都是安打，另有兩分打點，但九局上發生守備失誤，讓羅德隊趁機逆轉戰局。
打擊雖有表現，林智平說：「更在意守備，球感還沒有很好，年紀漸長，活動度沒以往好。」
林立參加過三次石垣島的交流賽，「去年下場機會比較多，今年知道該用什麼心態去面對，打起來也比較順手」。
去年對羅德敲出四安，今年兩場交流賽七打數也有四安，林立說：「多次對戰後，發現其實我們跟他們差不多，只是一些細節做的不夠好。」
猿隊今年交流賽兩敗收尾，十三日和中信兄弟隊在屏東中信園區進行自辦熱身賽；猿隊和石垣市政府簽的五年合約到期，明年是否續辦，領隊劉玠廷說：「我們都有意願，也樂觀其成，會持續聯絡，全力促成。」
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