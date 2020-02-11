日職／春訓傷兵潮來襲 冬盟之光將成軟銀救火隊

日職春訓進入第二週，各隊的訓練按照既定進度進行，不過也陸續傳出傷兵消息，先前有罹患流感的巨人坂本勇人及澤村拓一，之後軟銀的老將內川聖一及投手大竹耕太郎也各因左膝跟左肘不適而另行調整，在此之前軟銀已有千賀滉大、椎野新、田中正義、海野隆司及高橋純平等一軍組成員有身體上的狀況；養樂多的強打少年村上宗隆及奧村展征也都因下半身不舒服，離開春訓基地返回東京檢查；而在嘉手納二軍組的DeNA東克樹，更是決定要在月底開左肘的尺骨附屬韌帶重建術(TJ手術)。

東克樹是DeNA灣星2017年選秀的第一指名球員，拿下2018央聯新人王，但開季前就決定要動Tommy John手術，今年球季完全報銷。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎 攝影

去年的軟銀也曾發生過球季還沒開始就傷兵續出的情況，當時包括開刀後在復建的岩嵜翔、薩法提(Dennis Sarfate)、石川柊太、和田毅、腰傷的洋投范登賀克(Rick van den Hurk)及自律神經失調的中村晃等人都無法趕上開季，這陣傷兵傳染病延續到開季後，中心打者柳田悠岐在季初還沒打幾場後就膝蓋受傷，上林誠知被觸身球打到右手骨折，投手東浜巨在6月動了右肘手術，季中還有今宮健太及森唯斗等主力球員因傷而暫時脫離戰線。

即使深陷傷兵潮，軟銀在上個球季仍坐了長達好幾個月的龍頭寶座，雖然在球季後段被西武超車，無法奪回洋聯優勝，但在季後賽勢如破竹地10連勝，達成「日本一」3連霸，不過傷兵潮似乎又在球季結束後複製貼上，千賀因傷辭退世界12強棒球賽，武田翔太及柳田都進行右肘手術，牧原大成出現右手指血行障礙的現象，接著就是春訓陸續傳出的球員受傷消息。

軟銀強打柳田悠岐去年因為膝傷僅在一軍出賽38場，並在年底進行了右肘關節鏡手術，球隊還是提前與他續約。 擷圖自維基百科／Gaffky攝影

幾名年輕球員如高橋礼、甲斐野央、椎野新、周東佑京及釜元豪等人的適時補上，是上季軟銀之所以能維持戰績很重要的主因，今年在軟銀傷兵潮似乎將再現的態勢下，這幾名在去年底來過台灣參加冬盟，春訓被分在一軍組的小將，將有可能會是軟銀本季的最佳救火隊。

首先是投手古谷優人，下週將滿21歲的古谷在16年以第二順位被選進，他在這3年曾經歷過胸廓出口症候群導致的血行障礙，18年季中首次被升上一軍，雖然最終沒有出賽機會，但這兩年在二軍的中繼成績平穩，19年5月還投出160公里的速球，創下日職左投最快球速的紀錄，他在去年底的冬盟出賽5場，其中先發4場投19又2/3局，投出1勝、1.37防禦率及21次三振的優異成績。古谷在春訓有不錯的表現，有機會名列開幕一軍名單。

軟銀左投古谷優人去年在冬季聯盟表現優異，新球季有機會擠進一軍名單。 圖／中職提供

同為後援投手的尾形崇斗，是17年育成選秀第一指名，雖是育成球員，今年也從一軍組出發，去年他主要是在三軍出賽，31場出賽拿下3勝1敗，防禦率只有1.62，66又2/3的投球局數中投出104次三振，K/BB比高達5，他去年底在冬盟後援出賽10場，拿下3次救援成功，防禦率也只有0.77，11又2/3局就投出23次三振，只有3次保送，K/BB比竟接近8。

打者方面就是在冬盟受到高度關注的砂川理查(砂川Richard)，同樣是育成球員的砂川，去年在三軍出賽94場，2成79的打擊率雖然不算太突出，但11轟及54分打點都是全隊最高，去年也曾上過二軍，不過表現並不好，他去年底來台參加冬盟，打擊率接近3成，打出最多的3轟，打點則是居次的17分，好成績讓他在今年春訓被分到一軍組。

古谷、尾形及砂川這3名都首次被分到春訓一軍組的年輕球員，或許會成為軟銀如再陷傷兵潮時的最佳救火隊。