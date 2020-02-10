中職／薪資仲裁截止 一人郵寄提出申請

統一獅22歲年輕好手林安可，能否成為中職史上首位投打「二刀流」一直是熱門話題，然而上週他在隊內紅白戰先發2局，直球均速僅135公里，球路尾勁平平，變化球沒有太大特色，而且壞球比好球多，看來要將理想化作

2020-02-10 07:00