中職／薪資仲裁截止 一人郵寄提出申請
中華職棒今年訂定薪資仲裁期限，原定2月7日截止，不過今天收到一件郵寄申請，照郵戳仍在期限內，因此轉交仲裁委員會處理，至於提出的球員名稱，則要等到行政程序完備，預計於明天公告。
仲裁委員會去年12月開會討論，敲定每年2月1日起的五個工作天內，必須完成薪資仲裁申請，今年首次施行，截止日期應為2月7日，不過中職當天確認，並未收到任何球員親送或代理送件。
由於規範內容未排除郵寄送件，今天中職收到一件郵寄申請，郵戳日期符合規定時間，因此仍轉送仲裁委員會，由於目前有部分行政程序未完成，今天暫時不會公布申請的球員名字。
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