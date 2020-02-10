中職／中華隊新Logo票選出爐 六搶一率先採用

「六搶一」東京奧運資格賽將在4月1日開打，中華職棒日前推出兩款中華隊新Logo供球迷票選，活動昨天截止，今天公布票選結果，A款設計獲得8992票支持，得票率81.3%，六搶一時將率先採用。

中華隊新Logo吸引1萬1055人票選，A款Logo獲得壓倒性支持，B款則獲得2063票，得票率18.7%，中華隊將以A款Logo設計新球衣，迎接4月在台灣開打的奧運資格賽。

兩款Logo設計理念分別為，A款以棒球場上象徵得分大門的本壘板為設計主軸，代表捍衛台灣主場，並將拚盡全力衝向本壘板得分；B款則是以英文字母CT為主軸，意指乘載著全民期望的中華隊，集結眾人的力量，不畏懼地展翅飛往世界最高殿堂。