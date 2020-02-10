中職／中信三人尚未談定 周思齊遭減薪10萬

中信兄弟球團今天原定公布團隊薪資，不過王勝偉、張志豪及詹子賢新球季合約尚未敲定，僅公布第一階段結果，不少人獲得加薪，也有周思齊等部分球員遭到減薪。

中信兄弟公布，周思齊月薪由55萬元砍了10萬元，調降至45萬元；許基宏月薪由20萬元調降至18.5萬元；陳偉漢月薪由13萬元小幅調降至12萬元；投手部分，陳琥月薪由15萬元調降至12萬元。

中信兄弟球團表示，對於表現傑出球員皆予以加薪肯定，但表現不如預期者也適度減薪，以激勵球員打出最好成績，一同為球隊拿下總冠軍。

此外王勝偉、 張志豪及詹子賢談約尚未完成，三人去年球季全壘打數都創生涯新高，張志豪去年敲出26轟，月薪50萬元，兩年複數年約在去年到期，王勝偉11轟，去年月薪42萬元，詹子賢26轟，去年月薪23萬元。