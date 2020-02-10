中職／中信林智勝回50萬俱樂部 王威晨月薪32萬

中信兄弟球團今天公布第一階段調薪結果，王威晨月薪突破30萬大關，加薪10萬來到32萬，廖乙忠月薪從7萬調升至16萬，林智勝月薪從40萬升至52萬，重返50萬俱樂部。

廖乙忠今年球季扛起先發輪值，季後更入選世界棒球12強賽中華隊，獲得大幅調薪，其餘投手也獲得不少加薪，鄭凱文月薪由50萬元升至58萬元，官大元月薪由16.5萬元升至20萬元，謝榮豪月薪由14.5萬元升至18萬元，鄭佳彥月薪翻倍成長為16萬元，陳柏豪月薪由9萬元升至12萬元。

季初表現優異的楊志龍、黃恩賜、蔡齊哲也獲加薪，楊志龍月薪由14萬元升至17萬元，黃恩賜月薪10萬元升至13萬元，蔡齊哲月薪10.5萬元升至12萬元；王凱程（原名王鴻程）、吳哲源、江忠城及吳俊偉皆加薪1萬元，新球季月薪依序為13萬元、12萬元、11萬元、11萬元。

野手部分，今年再度接任隊長的林智勝，也重回50萬元俱樂部，陳子豪月薪由30萬元升至37萬元，王威晨月薪由22萬元升至32萬元，吳東融月薪12.5 萬元升至20萬元，岳東華月薪由12萬元調升至20萬元，蘇緯達月薪由12萬元升至15萬元，林書逸月薪由14萬元升至15萬元。