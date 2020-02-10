中職／獅隊首波調薪 蘇智傑、陳韻文獲複數年約
統一獅隊今天公布首波調薪名單，主砲蘇智傑、終結者陳韻文都獲得兩年複數年約，蘇智傑今年月薪來到40萬元，陳韻文則是34萬元，新人年表現出色的林靖凱則加薪110%，月薪來到10.5萬元。
蘇智傑去年月薪32萬元，今年球季刷新多項個人紀錄，獅隊與他簽訂兩年複數年約，2020年月薪上升到40萬元，2021年月薪46萬元，合約總額1032萬元。
蘇智傑去年120場全勤出賽，敲出125支安打、27發全壘打及21次盜壘，也是隊史首位完成單季「20-20」的選手，中職史上第7人、第8人次，季後更獲得外野手最佳十人獎、金手套獎。
獅隊終結者陳韻文去年季中雖因兵役缺賽數場，但拿下中職最多的24次救援成功，防禦率3.02，另有2勝3敗，球團肯定其表現簽下兩年複數年約，2020年月薪34萬元，2021年月薪43萬元，合約總額924萬元。
林靖凱第一年就扛起一軍二壘位置，出賽53場，打擊率3成，曾連續17場敲出安打，差1場追平中職新人紀錄，也入圍新人王獎項，攻守兩端都獲得球團肯定，加薪5.5萬元，新球季月薪來到10.5萬元。
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