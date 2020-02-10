中職／彭政閔與橫濱教頭合照 下一站前往西武

「恰恰」彭政閔今年轉任中信兄弟副領隊兼農場主管，在開季前啟動海外進修之旅，第一站前往日職養樂多隊觀察春訓狀況，第二站造訪橫濱隊獲得球團歡迎，下一站將飛往高知拜訪西武獅球團，也期待與前隊友橫田久則重新聚首。

彭政閔今天結束在橫濱隊的進修行程，在個人Instagram貼出六張照片，包括穿著橫濱隊外套與監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）的合照，恰恰說：「感謝橫濱球團的所有接待人員，還有Alex Ramirez親切和耐心的分享經驗，今天出發高知找橫田GO。」

彭政閔在養樂多隊考察期間，拜會曾來中職打球的總教練高津臣吾，受到日本媒體關注，以「台灣的傳奇」為標題，報導彭政閔的視察心得，對青木宣親、山田哲人、塩見泰隆、杉山晃基四名球員印象深刻。

第二站彭政閔前往橫濱隊視察，拉米瑞茲過去是橫濱隊傳奇洋砲，曾締造最快季數達成2000安的日職紀錄，2015年季後接任總教練一職，成為隊史首任外籍教頭，2017年曾帶隊打進「日本一」總冠軍賽，今年1月取得日本國籍完成歸化。

彭政閔接下來飛往高知與西武獅隊會合，前兄弟象投手橫田久則如今已是西武農場總監，彭政閔計畫與他交流農場主管運作方式，結束這趟日本學習之旅後，彭政閔將返台擔任中華隊「六搶一」資格賽打擊教練。