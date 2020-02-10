中職／春訓限定 統一獅隊推出櫻花球衣

中華職棒聯盟31年球季即將開打，今年官辦熱身賽將在2月28日開打，下午1點統一獅隊於主場迎戰樂天桃猿，獅隊特別推出「Spring Training 球衣」春訓賽事限定的專屬球衣，以粉色系為底，搭配代表春天的櫻花圖騰，迎接全新球季的到來。

蘇智傑表示：「剛開始看到這件球衣時，感覺非常的夢幻，但穿上後，整體好像就是很溫暖的，整個球隊就是一家人的樣子，希望透過這件球衣，呈現我們所有人在春訓的努力，用最棒的表現回饋給支持我們的球迷朋友。」蘇智傑也會買一件送給老婆，搭配出情侶裝。

統一獅隊春訓熱身賽限定球衣及商品，自2月14日（五）12點起， 於統一獅官方網路購物商城開放預購，在情人節透過整體粉紅色系營造出戀愛氛圍，也推出為期三天的情人節特賣活動，屆時將有限量特價商品及優惠套組。