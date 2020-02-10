中職／樂天女孩石垣島首秀 全新應援曲目曝光

中職樂天桃猿與日職羅德亞洲門戶交流賽除了球員球技切磋，啦啦隊也互相交流，改名後的Rakuten Girls（樂天女孩）首次海外演出，帶來全新改造應援曲，炒熱現場氣氛。

亞洲門戶交流賽從2016年起連續5年在日本沖繩石垣市舉行，這次樂天桃猿與千葉羅德海洋的交流賽，場邊樂天女孩和羅德啦啦隊「M☆Splash!!」再度合作表演。

這次Rakuten Girls共有6名成員到石垣島，除了資深的倪暄與隊長苡萱以外，YURI、卉妮、菲菲與若潼都是第一次參與亞洲門戶交流賽。苡萱表示，以新的身分再來到石垣島，很懷念這邊天氣、食物與兩隊的球場應援氛圍。

全新的應援歌曲在石垣島首次曝光，讓現場台日球迷印象深刻，球團副領隊浦韋青表示，封存過去Lamigo時期一半以上的應援歌曲，包含經典的開場曲「OREA」；但是改造「來加油HO」、「我是老大」等，想要帶給球迷全新感受，走出樂天風格。

亞洲門戶交流賽從2016年起，連續5年在日本沖繩石垣市舉行，這次桃猿啦啦隊Rakuten Girls與德啦啦隊M☆Splash!!比賽中場合體演出。 中央社

雖然這次包括改造的「來加油HO」、「我是老大」在內，只有3首全新應援曲目在石垣島發表，球迷仍感到新鮮。成員倪暄表示，球團採用全新電子舞曲版本，讓現場氣氛很嗨，只是女孩們還在適應新歌，有時候動作會卡住，但是球迷學習能力都很快，很快就可以跟著一起跳。

第一次來到石垣島的菲菲，對於第一天就跳了11支舞蹈印象深刻。卉妮則說，雖然這幾天天氣很冷，但是拿出熱情為球隊加油，就忘記冷了，期待下次再來。