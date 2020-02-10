石垣島交流賽／明年後是否續辦 劉玠廷樂觀以對

「亞洲門戶交流賽」打完5年，明年是否繼續合作？樂天桃猿隊領隊劉玠廷說：「雙方都是覺得這個交流賽有續辦的意義，都樂觀面對」。

樂天桃猿隊前身Lamigo桃猿隊在2014年舉辦「桃園最強Power Series」台日交流挑戰賽，邀請羅德隊到桃園比賽，效果收穫不錯，為了延續交流，2016年起固定在石垣島進行交流賽，為期5年。

儘管有機會續辦，劉玠廷說：「但也沒辦法確定一定會，只能說三方（猿隊、羅德隊、石垣市府）都有這樣子的意願。」

站在猿隊立場，「當然希望可以繼續促成，連打5年很不簡單，希望可以有第6年，甚至一直下去」，今年球迷很捧場，包機客滿，買不到票的球迷，甚至先到沖繩再轉機過來，劉玠廷說：「人數感覺比去年、之前都多一些。」

交流賽打了5年，球員、球團都有收穫，劉玠廷以「人外有人、天外有天」來形容。

和羅德交流賽，剛開始在桃園可以贏，2016年第一次到石垣島也能贏，劉玠廷說：「當時為了打比賽，調整比較快，後來為了要符合自己的節奏，不會特別拉高強度，也會派一些不是一軍主力的球員來打。」

雖然猿隊在台灣有不錯的成績，「但來到外面，才知道自己不足的地方，透過這個機會，讓球員了解到人外有人、天外有天」。

去北海道、千葉、在台灣和日職樂天隊比賽，劉玠廷都是希望促成交流，讓球隊走出去，「不僅是同聯盟的比賽，大家多看看不同的棒球文化，希望對球員有幫助」。