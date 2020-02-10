石垣島交流賽／林立連兩年敲4安 認為台日球員接近

樂天桃猿隊林立去年與羅德隊比賽敲出4安，今年兩場交流賽7打數也有4安，「多次對戰後，發現其實我們跟他們差不多，只是一些細節做的不夠好」。

林立參加過3次石垣島的交流賽，「去年下場機會比較多，因為春訓比賽少，透過這個交流賽，讓自己趕快進入比賽感覺」。

林立覺得，雖然對變化球的掌握度不是很好，「至少直球掌握度相當高，今年知道該用什麼心態去面對，打起來也比較順手」。

去年打完交流賽後，林立說：「加快自己進入比賽的感覺，知道比賽節奏在哪裡，該怎麼做，如何設定球路的攻擊才會比較順。」

以前第一次對到日本球隊，「會覺得他們很強，自己好像還沒有準備好，跟對方實力差一大截」，但現在林立覺得台灣球員並沒有差太多，「一場一場從他們身上學到東西，再研究自己該如何進步」。

前年季後開始自聘訓練師，林立覺得對攻擊幫助很大，「我的腳沒什麼力，但攻擊和守備，都需要用到很多腳的力量」，去年季後再跟訓練師練習，希望可以加強腳的力量，對新球季帶來更大幫助。