日職／陽岱鋼競爭一壘沒表現 原辰德直言擔心

巨人隊旅日球員陽岱鋼，新球季加練一壘爭取出賽機會，但他連兩天在紅白戰出賽，打擊還沒有發揮，合計5打數沒安打，總教練原辰德也直言，「有點擔心他」。

除了去年的外野主力丸佳浩、龜井善行，今年巨人網羅外野洋砲帕拉（Gerardo Parra），讓去年已難卡位先發的陽岱鋼，在外野的出賽空間再被壓縮，春訓起被原辰德安排練一壘。

想爭取一壘出賽機會，陽岱鋼從春訓就面臨競爭，然而他目前在兩場紅白戰還沒表現，昨天首場出賽擔任第4棒、指定打擊，兩打席都遭到三振；今天則是首度擔任先發一壘手、打第5棒，但3打數仍沒有安打，有一支雙殺打。

至於同樣要競爭一壘的老將中島宏之，今天安打開張，揮出二壘打還選到四壞球保送，對比春訓還沒表現的陽岱鋼，原辰德向日媒表示，「有點擔心他」。

巨人春訓開跑至今，已進行3場紅白戰，今天也重新調整春訓名單分配，原本被列入S班自行調整的4名球員坂本勇人、炭谷銀仁朗、丸佳浩、龜井善行加入一軍訓練，但坂本勇人因感染A型流感，預計14日球隊從宮崎移動至沖繩後，才與一軍會合。