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日職／春訓首場實戰1局無失分 張奕最快球速147

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
日職歐力士隊今天展開首場隊內紅白戰，旅日投手張奕擔任白隊第6任投手，最快球速達147公里。 資料照／擷圖自日刊スポーツ野球取材基地推特

日職歐力士隊今天展開首場隊內紅白戰，旅日投手張奕擔任白隊第6任投手，登板投了1局無失分，被敲1支安打、有1次三振，最快球速達147公里，他也自認感覺還不錯。

張奕今年首度參與歐力士隊一軍春訓，力拚開季先發輪值，他在2月2日春訓第2天就進牛棚練投，替今天展開的紅白戰作準備。

這也是張奕今年首度實戰出賽，被安排在白隊，擔任第6任投手，上場後面對首名打者杉本裕太郎被揮出安打，但接著三振勝俣翔貴，再讓西浦颯大和山足達也擊出滾地球出局，投1局退場，最快球速達147公里。

談起首場紅白戰登板的表現，張奕表示，感覺不差，以現階段來說，這樣的狀況還可以。歐力士總教練西村德文賽後也提到，以第一場實戰來說，張奕的表現算很不錯。

張奕去年在世界12強賽替中華隊繳好投，今年在歐力士的表現受期待。而歐力士新球季先發輪值的規畫，將以山岡泰輔、山本由伸為首，張奕則要和田嶋大樹、K-鈴木、荒西祐大等人爭取其他先發席次。

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