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石垣島交流賽／江國謙沒讓慘案再現 有一雪前恥的感覺

聯合報 / 特派記者婁靖平／石垣島即時報導
江國謙投5局無失分，控球表現獲得教頭讚賞。圖／樂天桃猿隊提供

臨時頂替黃子鵬先發，江國謙投出佳作，沒有再讓去年的「慘案」發生，投5局無失分退場，他說：「有一雪前恥的感覺。」

黃子鵬因腸胃炎休息，樂天桃猿隊今天對羅德隊之戰改由江國謙先發，儘管突然接到任務，他說：「就是以中繼的方式去調整，一局一局來。」

賽前，江國謙跟投手教練曾翊誠討論昨天的投手狀況，「上場前，也看了情蒐、昨天的打擊影片、看習慣性是什麼，去做調整」。

江國謙去年參加冬季聯盟比賽，面對日本打者機會多，今天對決羅德，投起來很容易進入狀況，他說：「冬盟有幫助，日本打擊習性都差不多，調整會比較快。」

今天江國謙用60球、投5局，被擊出兩支安打、無失分，最快球速139公里。

去年交流賽對羅德首戰，江國謙中繼登板，投1局、被敲6安、兩轟、投出3次保送、失7分，他說：「去年也是慘案，這場投完有一雪前恥的感覺，讓自己可以放輕鬆。」

猿隊總教練曾豪駒認為江國謙的控球不錯，「球數落後也有辦法搶回來，對方無法輕易抓住某種球路攻擊，是他做得很好的地方」。

江國謙說：「胖哥（林泓育）告訴我，在投壞球不用怕，因為投好球對我來說，是很簡單的事情。」儘管數度球數落後，他抱持著把球投進去的信念，「不要想現在落後，投起來反而綁手綁腳」。

曾豪駒認為江國謙對自己的控球很有信心，「他過往就是以控球為主，這兩年也一直想辦法成長、站上一軍，這場比賽是很好經驗，對他產生很大的信心，希望繼續努力下去」。

江國謙在石垣島交流賽投出代表作。圖／樂天桃猿隊提供

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