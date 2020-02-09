日職／藤浪晉太郎飆速157 王柏融單場兩K

兩名昔日甲子園優勝投手的對決，讓日職阪神、火腿隊今天在沖繩宜野座的練習賽吸引大批球迷關注，阪神藤浪晉太郎、火腿齋藤佑樹都繳出2局無失分表現，終場由火腿以8：4勝出，旅日外野手「大王」王柏融則是單場2K沒安打。

王柏融此戰擔任火腿先發第3棒、左外野手，首打席遭藤浪晉太郎三振，第2打席面對岩貞祐太，在滿球數時再吞1K，此戰兩打數沒表現，加上昨天紅白戰的2打席，今年春訓兩場實戰合計4打數沒有安打，吞下3次三振，有一支雙殺打。

阪神藤浪晉太郎今天先發2局，沒有被揮出安打、無失分，有兩次4壞球保送，唯一三振則是在首局以157公里的速球K掉王柏融，也是他單場最快球速；火腿齋藤佑樹同樣先發2局，被敲1支安打，送出4次三振，沒有失分。

這是兩人在今年對外熱身賽首度登板，宜野座村野球場還開放外野讓球迷進場觀賽，兩人的對決也獲得滿場球迷的熱烈掌聲。

至於巨人隊連兩天進行紅白戰，陽岱鋼今天首度以一壘手身分上陣，擔任紅隊先發第5棒，但3次打擊機會沒有安打，有一支雙殺打，加上昨天單場2K表現，目前熱身賽實戰5支0，安打未開張。