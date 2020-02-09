石垣島交流賽／連續失誤被逆轉 曾總：專注度沒到最後

「亞洲門戶交流賽」第2戰輸在最後的失誤，讓樂天桃猿隊在石垣島的連敗紀錄延續下去，總教練曾豪駒說：「其實這跟技術沒有關係，是專注度沒有到最後。」

今天這場比賽8局打完，猿隊仍以6：4領先，9局上羅德隊在兩人局後逮到機會，靠兩次失誤、盜壘及福田光輝安打連拿3分逆轉獲勝。

接連的失誤狀況，曾豪駒說：「最後有點輕忽，選手在球場上的精神態度，比較重要。」

撇開9局上的狀況，曾豪駒覺得此戰在整體性配合上，比前一場比賽更有內容，「不管是投手投球、野手攻擊性還是跑壘，都算面面俱到，還不錯」。

賽後，曾豪駒和教練團輪流向球員講話，「曾總」告訴大家，「從比賽中找到問題，有好的地方就加深印象記住、維持下去，不好的在下一場比賽、下一次機會，不要犯同樣錯誤」。