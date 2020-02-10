快訊

直播／2月11日起 港澳人士除必要其餘暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／絕望指數最高的牛棚 JFK至今仍為傳奇

聯合新聞網 / Hiyan
威廉斯(左)、藤川球兒(右)與久保田智之三人聯手出擊，是阪神虎隊過去的勝利保證。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

阪神虎隊今年總計網羅了8名外籍洋將，採取人海戰術，包括了續留的台灣投手呂彥青、賈西亞（Onelki García）、以及洋砲馬提（Jefry Marté），新入團的洋投則有甘凱爾（Joe Gunkel）、蘇亞雷斯、（Robert Suarez）、愛德華斯（Jon Edwards），另外兩名新洋砲桑德斯（Jerry Sands）、包爾（Justin Bour）。總人數8人為隊史上最多的一次，展現了阪神球團對於爭取優勝勢在必得的決心。

不過，最近讓阪神虎隊球迷最有感的反而是被戲稱為「第9人洋將」的威廉斯（Jeff Williams）。澳洲籍的威廉斯曾在阪神效力7個球季，2009年底引退之後現擔任阪神虎隊駐美球探。如果要票選阪神隊史上的傳奇洋將，威廉斯肯定票數不會低，原因在於他正是NPB史上數一數二經典勝利方程式「JFK」的「J」，而他與「F」藤川球兒（Fujikawa）、「K」久保田智之（Kubota）共同打造的美好年代，仍被傳誦至今。這次他以洋將顧問的身分，繼2009年之後再度現身母隊的沖繩春訓，也讓JFK再度喚起廣大球迷的回憶。

當時的「JFK」有多強？2005年球季威廉斯出賽75場，藤川球兒80場，同一支球隊有2人以上登板超過70場，是NPB史上頭一遭，因此被部分專家稱之為「球界的革命」。當年只要威廉斯、久保田智之、藤川球兒3人聯手登板後援，阪神虎隊48場比賽戰績38勝6敗4和、勝率超過8成5，等於只要派出JFK就等於是阪神的勝利保證，因此當時在中央聯盟有一種說法：「對上阪神只要無法在前六局取得領先，就等於絕望。」

Hiyan製表

2005年到2008年JFK攜手合作4個球季，阪神虎隊根本不必為後防煩惱。2005年在岡田彰布接掌監督第二年，威廉斯成為阪神虎隊稱霸中央聯盟的功臣，這一年剛好也是阪神上一次奪下優勝的時候，因此對阪神而言有著格外不同的意義。雖然後來日本職棒相繼有千葉羅德隊薮田安彦 （Yabuta）・藤田宗一 （Fujita）・小林雅英（Kobayashi）的「YFK」；軟銀鷹隊攝津正 （Settsu）・Brian Falkenborg （Brian）・馬原孝浩 （Mahara）的「SBM」；以及中日龍隊高橋聰文（Takahashi）・浅尾拓也（Asao）・岩瀬仁紀（Iwase）組成的「TAI」等超強牛棚組合，不過無論實績或是話題性，曾經獲選為年度流行語大賞的JFK絕對稱得上經典中的經典。

威廉斯在加盟日本職棒之前曾在洛杉磯道奇隊效力，MLB生涯出賽37場比賽。2003年他加盟阪神第一年擔任守護神，靠著超過155公里的速球以及一顆必殺絕技的大角度犀利滑球，拿下25次救援成功、1.54防禦率的優異成績，第一年入團就幫助阪神奪下相隔18年的央聯優勝。2005年起威廉斯在岡田彰布監督的調度下轉任佈局投手，也是第一年就協助阪神稱霸，總計NPB7年生涯16勝17敗47救援成功141次中繼成功、防禦率2.20，戰功彪炳。

威廉斯(右)與甘耶(左)都是道奇在90年代末期的潛力新秀，在小聯盟都是擔任先發投手，但想不到兩人後來卻分別在阪神虎和道奇牛棚大放異采。 2000 Fleer 球員卡

在他之後，阪神虎隊雖然不乏阿奇森（Scott Atchison）、強森（Pierce Johnson）等強力中繼助拳人投手，不過都只在阪神待不超過2個球季，反而是靠著在阪神的優異表現「逆輸入」投回美國大聯盟。威廉斯一待就是7年，加上期間兩度優勝都與他的貢獻度有很大關係，因此留名於阪神隊史上甚至整個日本職棒，成為傳奇洋將。

另外，威廉斯曾代表澳洲國家隊參加1996年亞特蘭大以及2004年雅典奧運，其中2004年在雅典的準決賽與歐斯普林（Chris Oxspring）聯手打敗擁有松坂大輔、黑田博樹、高橋由伸、城島健司等明星選手，實力強勁的日本隊，幫助澳洲隊奪下奧運史上最佳成績的銀牌，同時也粉碎日本隊的金牌夢，也是他讓日本球迷難忘的主要「戰功」。

阪神虎 藤川球兒
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

中職／林安可挑戰二刀流 理想與現實正在拉扯

統一獅22歲年輕好手林安可，能否成為中職史上首位投打「二刀流」一直是熱門話題，然而上週他在隊內紅白戰先發2局，直球均速僅135公里，球路尾勁平平，變化球沒有太大特色，而且壞球比好球多，看來要將理想化作

日職／絕望指數最高的牛棚 JFK至今仍為傳奇

阪神虎隊今年總計網羅了8名外籍洋將，採取人海戰術，包括了續留的台灣投手呂彥青、賈西亞（Onelki García）、以及洋砲馬提（Jefry Marté），新入團的洋投則有甘凱爾（Joe Gunkel

石垣島交流賽／林立連兩年敲4安 認為台日球員接近

樂天桃猿隊林立去年與羅德隊比賽敲出4安，今年兩場交流賽7打數也有4安，「多次對戰後，發現其實我們跟他們差不多，只是一些細...

石垣島交流賽／林泓育：台日心態 從春訓就不同

桃猿隊在石垣島交流賽輸多勝少，林泓育和旅日台灣左投陳冠宇有同感，關鍵在於台、日球員對春訓的準備步調。

日職／張奕春訓飆速147 教頭給讚

日本職棒春訓熱身賽陸續展開，旅日好手藉由實戰為新球季做準備，歐力士隊投手張奕昨天在隊內紅白戰首度登板就展現好狀況，中繼一局無失分，最快球速達一四七公里；火腿隊王柏融、巨人隊陽岱鋼則還在尋求安打開張。

中職／樂天女孩石垣島首秀 全新應援曲目曝光

中職樂天桃猿與日職羅德亞洲門戶交流賽除了球員球技切磋，啦啦隊也互相交流，改名後的Rakuten Girls（樂天女孩）首...

石垣島交流賽／明年後是否續辦 劉玠廷樂觀以對

「亞洲門戶交流賽」打完5年，明年是否繼續合作？樂天桃猿隊領隊劉玠廷說：「雙方都是覺得這個交流賽有續辦的意義，都樂觀面對」...

石垣島交流賽／9局遭逆轉 猿對羅德7連敗

樂天桃猿隊江國謙臨時頂替原定的先發投手黃子鵬上陣，在「亞洲門戶交流賽」對羅德隊投出五局無失分的佳作，球隊一度見到勝利曙光，但九局上遭到逆轉，猿隊終場六比七輸球，對戰羅德七連敗。

日職／陽岱鋼競爭一壘沒表現 原辰德直言擔心

巨人隊旅日球員陽岱鋼，新球季加練一壘爭取出賽機會，但他連兩天在紅白戰出賽，打擊還沒有發揮，合計5打數沒安打，總教練原辰德...

日職／春訓首場實戰1局無失分 張奕最快球速147

日職歐力士隊今天展開首場隊內紅白戰，旅日投手張奕擔任白隊第6任投手，登板投了1局無失分，被敲1支安打、有1次三振，最快球...

石垣島交流賽／江國謙沒讓慘案再現 有一雪前恥的感覺

臨時頂替黃子鵬先發，江國謙投出佳作，沒有再讓去年的「慘案」發生，投5局無失分退場，他說：「有一雪前恥的感覺。」

日職／藤浪晉太郎飆速157 王柏融單場兩K

兩名昔日甲子園優勝投手的對決，讓日職阪神、火腿隊今天在沖繩宜野座的練習賽吸引大批球迷關注，阪神藤浪晉太郎、火腿齋藤佑樹都...

熱門新聞

NBA／神速達陣800顆三分球 希爾德超越柯瑞紀錄

NBA／快艇湖人二選一？柯里森傳明星賽後可能復出

NBA／爵士波格丹諾維奇三分球絕殺 火箭天堂掉入地獄

MLB／重磅交易拍板 道奇湊3名新秀換紅襪貝茲和普萊斯

「神複製」布萊恩19年前扣籃 詹姆斯：他降臨了

NBA／伊古達拉復出初登場 熱火不敵里拉德領軍拓荒者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。