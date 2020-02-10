日職／絕望指數最高的牛棚 JFK至今仍為傳奇

阪神虎隊今年總計網羅了8名外籍洋將，採取人海戰術，包括了續留的台灣投手呂彥青、賈西亞（Onelki García）、以及洋砲馬提（Jefry Marté），新入團的洋投則有甘凱爾（Joe Gunkel）、蘇亞雷斯、（Robert Suarez）、愛德華斯（Jon Edwards），另外兩名新洋砲桑德斯（Jerry Sands）、包爾（Justin Bour）。總人數8人為隊史上最多的一次，展現了阪神球團對於爭取優勝勢在必得的決心。

不過，最近讓阪神虎隊球迷最有感的反而是被戲稱為「第9人洋將」的威廉斯（Jeff Williams）。澳洲籍的威廉斯曾在阪神效力7個球季，2009年底引退之後現擔任阪神虎隊駐美球探。如果要票選阪神隊史上的傳奇洋將，威廉斯肯定票數不會低，原因在於他正是NPB史上數一數二經典勝利方程式「JFK」的「J」，而他與「F」藤川球兒（Fujikawa）、「K」久保田智之（Kubota）共同打造的美好年代，仍被傳誦至今。這次他以洋將顧問的身分，繼2009年之後再度現身母隊的沖繩春訓，也讓JFK再度喚起廣大球迷的回憶。

當時的「JFK」有多強？2005年球季威廉斯出賽75場，藤川球兒80場，同一支球隊有2人以上登板超過70場，是NPB史上頭一遭，因此被部分專家稱之為「球界的革命」。當年只要威廉斯、久保田智之、藤川球兒3人聯手登板後援，阪神虎隊48場比賽戰績38勝6敗4和、勝率超過8成5，等於只要派出JFK就等於是阪神的勝利保證，因此當時在中央聯盟有一種說法：「對上阪神只要無法在前六局取得領先，就等於絕望。」

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2005年到2008年JFK攜手合作4個球季，阪神虎隊根本不必為後防煩惱。2005年在岡田彰布接掌監督第二年，威廉斯成為阪神虎隊稱霸中央聯盟的功臣，這一年剛好也是阪神上一次奪下優勝的時候，因此對阪神而言有著格外不同的意義。雖然後來日本職棒相繼有千葉羅德隊薮田安彦 （Yabuta）・藤田宗一 （Fujita）・小林雅英（Kobayashi）的「YFK」；軟銀鷹隊攝津正 （Settsu）・Brian Falkenborg （Brian）・馬原孝浩 （Mahara）的「SBM」；以及中日龍隊高橋聰文（Takahashi）・浅尾拓也（Asao）・岩瀬仁紀（Iwase）組成的「TAI」等超強牛棚組合，不過無論實績或是話題性，曾經獲選為年度流行語大賞的JFK絕對稱得上經典中的經典。

威廉斯在加盟日本職棒之前曾在洛杉磯道奇隊效力，MLB生涯出賽37場比賽。2003年他加盟阪神第一年擔任守護神，靠著超過155公里的速球以及一顆必殺絕技的大角度犀利滑球，拿下25次救援成功、1.54防禦率的優異成績，第一年入團就幫助阪神奪下相隔18年的央聯優勝。2005年起威廉斯在岡田彰布監督的調度下轉任佈局投手，也是第一年就協助阪神稱霸，總計NPB7年生涯16勝17敗47救援成功141次中繼成功、防禦率2.20，戰功彪炳。

威廉斯(右)與甘耶(左)都是道奇在90年代末期的潛力新秀，在小聯盟都是擔任先發投手，但想不到兩人後來卻分別在阪神虎和道奇牛棚大放異采。 2000 Fleer 球員卡

在他之後，阪神虎隊雖然不乏阿奇森（Scott Atchison）、強森（Pierce Johnson）等強力中繼助拳人投手，不過都只在阪神待不超過2個球季，反而是靠著在阪神的優異表現「逆輸入」投回美國大聯盟。威廉斯一待就是7年，加上期間兩度優勝都與他的貢獻度有很大關係，因此留名於阪神隊史上甚至整個日本職棒，成為傳奇洋將。

另外，威廉斯曾代表澳洲國家隊參加1996年亞特蘭大以及2004年雅典奧運，其中2004年在雅典的準決賽與歐斯普林（Chris Oxspring）聯手打敗擁有松坂大輔、黑田博樹、高橋由伸、城島健司等明星選手，實力強勁的日本隊，幫助澳洲隊奪下奧運史上最佳成績的銀牌，同時也粉碎日本隊的金牌夢，也是他讓日本球迷難忘的主要「戰功」。