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中職／林安可挑戰二刀流 理想與現實正在拉扯

聯合新聞網 / Ramos
林安可就算是天賦滿滿，在職業賽事的激烈競爭之下，想跳出現有的打者、投手二選一框架並不容易。 聯合報系資料照片

統一獅22歲年輕好手林安可，能否成為中職史上首位投打「二刀流」一直是熱門話題，然而上週他在隊內紅白戰先發2局，直球均速僅135公里，球路尾勁平平，變化球沒有太大特色，而且壞球比好球多，看來要將理想化作現實，還有很長一段路要走。

林安可南英商工時期就是陣中主力投手兼中心打者，狀況好的時候，最快球速可以飆破145公里，曾入選2014年亞青賽和2015年U18世界盃國手，前景一片光明，更因他是阿根廷混血兒，帥氣面孔吸引許多球迷目光。

林安可在高中時期，就喜歡站在投手丘上正面對決的感覺，打擊也有佳作。 圖／中華棒協提供

林安可剛升上文化大學投球成績還算不錯，當然他也沒放棄打擊，多次以投手身分入選國家隊，不過大四因手傷已很少投球，專攻打擊也有一片天。2018年底林安可動左手肘關節鏡手術清除骨刺，去年春季聯賽強勢復出，再度登板投球，但外界仍對他手傷有疑慮，原本有選秀狀元實力的他，直到第4順位才被統一獅挑走。

關於如何使用林安可，統一獅教練團內部也經過一番討論，有的教練認為專心打擊較好，也有教練評估應該持續投球，也有兩者皆可兼顧的聲音。

去年林安可以新人之姿打擊、守外野，表現算中規中矩，如果好好練打，未來絕對是名稱職的外野手和不錯的打者，不過他從來沒放棄當投手，也想以投打「二刀流」身分為球隊做出更多貢獻，畢竟他有左投優勢，若能進駐先發輪值，沒投球還能打擊、守備，真的是全方位球員。

林安可去年在一軍出賽29場，繳出打擊率.255、全壘打2支、打點13分的不錯成績，為保留新人王競爭格資，打席數停留在121次就停止出賽。 聯合報系資料照片

然而，林安可考驗從去年秋訓就開始，他不但要練投，還要練打，而且，他還要進行外野守備、跑壘練習，比大谷翔平還忙碌，多樣化訓練能否全方位兼顧，其實是有疑慮的。

林安可如果要以先發投手身分在中職生存，首先，他要在球隊內部競爭，如果與先發左投江辰晏相較，林安可有沒有辦法比江辰晏表現得更突出？這是一個問題，如果沒有，扣除潘威倫、施子謙和洋投，林安可或許很難站穩先發輪值地位。

退一步比較，統一獅左投林子崴也在先發輪值競爭行列，他是2015年獅隊第一輪指名好手，簽約金530萬元，金額和林安可一模一樣。林子崴業餘時期是國家隊常客，進職棒後因手傷沉寂許久，不過今年他春訓狀況非常好，大有破繭而出之勢。

林子崴過去幾季都因傷勢影響而表現不佳，但去年在二軍以及今年春訓已經有恢復的跡象，將成為林安可在獅對先發輪值的競爭對手。 聯合報系資料照片

如果林安可想要以先發投手身分「雙刀流」，將標準降低，球季開打前他至少必須投得比林子崴好，如果差距不小，那麼，林安可和獅隊教練團可能得好好評估，是否該專心打擊、守外野了。

中職史上從來沒有人投打「二刀流」，韓職也沒有，日職嚴格來說，幾十年也只出了一個大谷翔平，就是因為職棒是殘酷競爭且講求專業的舞台，能好好把投球或打擊顧好就不簡單了，兩者兼顧真的相當不容易。

當然，林安可投打「二刀流」是很棒的話題，然而若實力沒有達到某個層級，以中職近幾年偏向打擊聯盟的態勢來看，林安可專心投球都不一定有把握能壓制中職打者，更別提他還要練打擊、跑壘和外野守備。

如果林安可投手夢仍在，可以考慮的作法是，初期先專心練投，將打擊暫擱置一旁，也不用練跑壘和守備，確認左手臂強度是能夠負荷中職賽事，投出成績再來考慮下一步，否則以林安可紅白戰初登板投球內容來看，離開季僅剩一個月又多幾天，實在很難期待能繳出好成績。

林安可若真的想往二刀流發展，可能要先展現在投手丘上的實力，繳出像樣的成績來說服教練團。 聯合報系資料照片

順帶一提，去年球季統一獅本土投手總計先發68場，只拿下17場勝投，勝率不高，累計防禦率高達5.75，今年投手出身的林岳平接任獅隊總教練，相信他會大力整頓陣中先發土投，如果林安可投球沒有達到一定能力，林岳平應該不會貿然將他放進先發輪值，加上獅隊缺能打的外野手，開季林安可可能還是會從打者出發。

林安可 統一獅
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