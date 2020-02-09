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中職／味全龍6先發平均22歲 3名「佛光小子」

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
佛光山體系棒球隊出身的3名味全龍隊先發投手，左起曾柏融、郭郁政、蔡明憲。記者葉姵妤／攝影

味全龍隊重返中職，今年將從二軍展開新球季，6名先發投手已在去年參與冬季聯盟前就底定，包括徐若熙、郭郁政、蔡明憲、吳俊杰、林子昱及左投曾柏融，6人平均年齡僅22歲。

龍隊目前球員已達近50人，準備應付整年約150場賽事，包括80場二軍例行賽，球隊去年參與冬季聯盟賽事時，就排定這6人組先發輪值，總教練葉君璋也透露，今年維持同樣安排，至於透過季後加盟加盟的廖文揚及林政賢，將再視調整狀況，也有機會先發。

現有6名先發都是透過去年季中選秀加盟，其中就有3人是佛光山體系出產的選手，包括來自南華大學的蔡明憲、郭郁政，以及普門中學畢業的曾柏融。葉君璋也曾透露，選秀前有向昔日興農隊友、南華教頭「阿甘」蔡仲南詢問過，相信他的眼光和調教投手的功力。

郭郁政、曾柏融都是普門中學棒球隊首屆成員，也是陣中主力投手，搭配小一屆的學弟翁瑋均（Lamigo桃猿），讓普門在2016年首度參與高中聯賽木棒組就以並列季軍作收，創下隊史最佳成績。

郭郁政、曾柏融在畢業後分別進入南華、文化大學就讀，蔡明憲則是從漢英高中畢業後就讀南華大學，去年投入選秀，而包括3人在內，一口氣有8名來自佛光山體系的球員加盟龍隊（南華6人、普門2人）。

郭郁政過去在南華就是擔任先發為主，在蔡仲南的鼓勵下挑戰職棒舞台，去年在龍隊開訓後兩周就被告知先發定位，對於今年的目標，他說：「希望能健康出賽、不要受傷，投出好成績。」

蔡明憲在去年冬盟前手受傷，因此沒在冬盟出賽，他盼今年在二軍維持健康，「把自己準備好，明年到一軍表現。」他也提到，進入職棒後，不像在學生球隊時，只按照教練指示訓練，「來到這裡要知道自己要什麼，自己去規劃、加強自己。」

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