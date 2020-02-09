石垣島交流賽／福田光輝逆轉安打 猿對戰羅德吞7連敗
「亞洲門戶交流賽」第2戰，樂天桃猿隊先發投手江國謙投5局雖無失分，球隊一度見到勝利曙光，但羅德隊9局靠兩次失誤、盜壘戰術和福田光輝安打，攻進3分逆轉，猿隊以6：7輸給羅德，吞下在石垣島的對戰7連敗。
猿隊今天先發投手原定黃子鵬，但因腸胃炎不舒服休息，臨時更換江國謙入替，總教練曾豪駒說：「春訓以先發長中繼方式去調整，調整球數已到100顆，對他來講不是很大問題。」
江國謙前3局未被敲安、投出1次保送，直到4局上才被擊出第1支安打，5局上再被敲1安，皆未造成重傷害；猿隊在2局下以林承飛二壘打、林智平安打先馳得點。
6局上猿隊換萬昭清接手投球，被岡大海轟出兩分砲，之後再被敲出二壘打、投出保送後退場，第2任中繼投手張喜凱又被敲安，羅德單局拿3分超前。
猿隊在下半局以兩次保送、林智平二壘打追1分，再靠連兩次保送擠回追平分，代打林立在7局下擊出陽春砲超前，林承飛在兩人出局後接棒開轟。
羅德在8局上靠安打、內野滾地球扳1分，9局上兩人出局後，再以兩次失誤追1分，福田光輝敲安送進兩分逆轉。
2016年首次前往石垣島至目前為止，猿隊對戰羅德隊10場拿到2勝（8敗）。
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