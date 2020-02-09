日職／王柏融實戰吞2次三振 陽岱鋼首度守一壘

日本職棒日本火腿隊今天對阪神虎的熱身賽，王柏融2打數吞下2次三振，目前春訓實戰尚未有安打演出；讀賣巨人的陽岱鋼今天則在紅白戰首度擔任一壘手，但沒有安打出現。

王柏融今天先發打第3棒，擔任左外野手，1局上首打席遭到三振。阪神先發投手藤浪晉太郎此戰最快飆出157公里火球，就是對王柏融投出的內角直球。總計藤浪晉太郎投2局，沒有被敲出安打，出現2次保送，沒有失分。

4局上王柏融面對岩貞祐太再度遭到三振，隨後被換下場休息，總計2打數沒有安打，加上昨天吞下1次三振、擊出雙殺打，目前春訓實戰4打數，安打尚未出爐。

日本火腿隊5局上靠著阪神投手小野泰己控球出狀況，出現2次暴投、2次保送，加上失誤以及萬波中正、橫尾俊建的安打，攻下4分；6局上海老原一佳、萬波中正、郡拓也都有二壘安打演出，再攻3分，8局上再添1分，終場火腿以8比2奪勝。

讀賣巨人隊今天進行的隊內紅白戰，陽岱鋼先發打紅隊第5棒，本季春訓新練的一壘守位，首度在實戰中亮相。2局上陽岱鋼擊出三壘滾地球出局，3局上擊出中外野飛球出局，5局上擊出雙殺打，總計3打數沒有敲出安打。

陽岱鋼之前都是擔任外野手，不過巨人隊競爭激烈，加上今年又新簽了洋將巴拉（Gerardo Parra），教練考量陽岱鋼是游擊手出身，讓他在春訓多練一壘，不過一壘競爭對象中島宏之此戰有二壘安打演出，還選到1次保送。