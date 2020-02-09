石垣島交流賽／首度隨隊出征比賽 萬昭清大開眼界
第一次參加「亞洲門戶交流賽」，樂天桃猿隊投手萬昭清眼界大開，覺得石垣島的練球環境很好，「練起來很舒服」。
萬昭清在2017年加入桃猿隊，隔年原有機會到石垣島比賽，但最後遭取代未參賽，今年是他第一次隨隊出征。
加入桃猿隊之後，萬昭清幾乎都在養傷，2018年在二軍只有1場出賽紀錄，去年則有10場，今年應該是他第一次最健康的春訓，「身體掌握度比較好」。
春訓期間，萬昭清訓練重點數「投球動作穩定」，已經投了5次牛棚，最多可以投到70球，「目前調整狀況不錯，球速有慢慢回來、找到投球感覺」。
教練團將萬昭清定位為先發，今年應該還是先從二軍開始，他說：「目標就是身體健康、穩定出賽、朝一軍邁進。」
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