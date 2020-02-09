石垣島交流賽／猿隊輸多勝少 林泓育看問題

桃猿隊在石垣島交流賽輸多勝少，來過3年參與比賽的林泓育認為，進兩年雙方最大的落差在於春訓準備步調不同，「日本球員是所有人準備好才來報到，台灣則是全隊報到後才開始準備」。

林泓育觀察，日本球員都在春訓前做好準備，報到後和大家一起準備相關訓練，不會有個人不同的安排，且很快就進入實戰階段。

台灣春訓在全隊報到後、才開始一起準備，但這就會出現問題，他舉例，「若有球員已經先提前準備好，但其他人還沒準備，教練團只能先安排最基本的訓練課程，提前訓練的球員，就得停下來等隊友」，但他覺得沒有什麼對錯。

林泓育表示，中職只有4隊，部分球員會把正式比賽當熱身賽打，之後再逐漸進入狀況，但這樣也不能說不對，「畢竟職業是看整季成績」。

交流賽沒打好，林泓育覺得也不能說什麼，但交流賽的確對年輕選手幫助很大，「可以讓他們看到不同的訓練環境與棒球態度，是一件好事」。