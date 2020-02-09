日職／陳冠宇牛棚練投66球 自覺得狀況可以更好

日職羅德隊台灣左投陳冠宇，今天在牛棚投了66球，自認感覺還不錯，他說：「還可以更好，主要是快投的節奏還沒有很明確，在比賽開始前還有牛棚，會趁這段時間調整好。」

日本訓練方式和台灣大不同，2月1日報到後、就要進牛棚練投，陳冠宇說：「我們會提前準備好，開始準備2月初的實戰，報到後隊友的狀況都調整得很好，也會督促我一定要比他們更好。」

陳冠宇也看了羅德隊超級新人佐佐木朗希的投球，「天賦真的很好，速度真的很快，之前在網路上看過影片，但實際看起來更快，比一般投手在正式比賽還要快」。

陳冠宇認為，佐佐木朗希以前待的高中球隊，不是非常正規球隊，「他進職業後第1階段訓練結束後，覺得自己真的很累」。

佐佐木朗希手長腳長、手指頭也超長，是陳冠宇看到的第一印象，「他完全具備大投手的條件，未來一定是日本頂級投手，但希望第1年不要搶到我的位置。」